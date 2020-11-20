Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.