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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Divan Kurulu'ndan Süper Kupa finali için Türkiye talebi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Divan Kurulu'ndan Süper Kupa finali için Türkiye talebi

        Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, Süper Kupa Finalinin Türkiye'de oynanması talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:55
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        Süper Kupa için Türkiye talebi
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        Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanmasını istedi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Kupa Finali'nin Türkiye’de oynanması" ana gündem maddesiyle olağan divan kurulu toplantısının yapıldığı hatırlatıldı.

        Divan kurulunun oy birliğiyle yayınlanmasına karar verilen metinde şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizi sporda ileri götürmek üzere yola çıkan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının takipçileri olarak, 100 yılın kupasının, 100. yıl 'Cumhuriyet Kupası' olarak, ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz. Atatürk'ün evlatları olan Türk gençliğinin, karşılaşmayı sahip oldukları topraklarda izlemesi ve bu hissiyatı hangi takım taraftarı olursa olsun millet bilinciyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşaması arzumuzdur. Stat kapasitesinin belirli bir kısmının, vatan uğruna şehit olanların yakınlarına, gazilere, son büyük depremde mağdur olan bölge halkı temsilcilerine, özveri ile çalışarak pandemide ve her afette cansiperane hizmet veren tabiplerimize, hemşire ve yardımcı personele, eczacı, veteriner ve diş hekimlerine, Türkiye'nin ağır emekçileri; madenci, itfaiyeci ve öğretmenlere, olimpiyatlarda madalya kazanmış veya dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almış milli sporcularımıza, milli birlik ve beraberliğin anayasal teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamı yetkisinde dağıtılmasını öneriyoruz."

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