Galatasaray'da Derrick Köhn ilk golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Derrick Köhn kaydetti.

Maçın 9. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştığı topa ceza yayı içinde gelişine vuran Köhn meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Geçtiğimiz transfer döneminde Alman temsilcisi Hannover 96’dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Maça 11’de başlayan Derrick Köhn, 90 dakikada oynadı.

"MUTLU BİR GECE GEÇİRDİK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, "Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.