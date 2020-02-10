Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray, ikinci yarıya ise fırtına gibi başladı. Ligde oynadığı son 5 maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bir maçı eksik Trabzonspor'la birlikte ikinci devrenin en formda takımı olurken liderle arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Sarı-kırmızılılar ligde puan kayıpları yaşarken Fatih Terim transferdeki değişim için ocak ayını, oyunsal değişim için ise devre arası kampını işaret etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı üç kulvarda mücadele etmenin getirdiği 'üç günde bir maç'ın işlerini zorlaştırdıklarını söylerken Galatasaray, Avrupa'ya veda ettikten sonra geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısına da hızlı başladı.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM GOL YOLLARINDA

Galatasaray'ın galibiyet serisinin başladığı 16. haftadan bu yana yaşanan en büyük değişim gol yollarında oldu. Sakatlıktan dönen Emre Akbaba, fiziksel açıdan tam hazır olmamasına rağmen ilk 11'e monte edilirken sarı-kırmızılıların hücumdaki dertlerine ilaç oldu. Ligde forma giydiği ilk maç olan Denizlispor'un ardından Konya deplasmanında da attığı şık golle galibiyete büyük katkı sağlayan Emre Akbaba sadece skor katkısı sağlamadı; aynı zamanda Falcao, Adem Büyük, Feghouli'nin de rahatlamasını sağladı. Ön bölgede bir oyuncunun olması, pas opsiyonunda artış getirirken bu, istatistiklere de yansıdı. Ligin ilk 16 haftasında rakip ceza sahasında maç başına 23 kez topla buluşan Galatasaray, son 5 haftada ise 24,6 kez topla buluştu. Sayısal olarak arada çok bir fark olmamasına rağmen sarı-kırmızılıların gol beklentisi 1.4'ten 2.6'ya; attığı gol ise 1.1'den 3.4'e yükseldi.

MARIANO VE LEMINA'NIN PERFORMANSLARI DA ARTTI

Galatasaray'daki diğer bir değişim ise bireysel performanslarda gözlendi. Sezonun ilk yarısında performansıyla eleştiriler alan ve hatta takımdan gönderilmesi gereken oyuncular arasında gösterilen Mariano ikinci yarıda kendini buldu. Sarı-kırmızılıların maç fikstüründeki sıkışıklığın azalmasıyla birlikte fiziksel olarak daha diri kalan tecrübeli futbolcu, son haftalarda hücuma yaptığı katkıyı zirveye taşıdı. Ligin ilk 16 haftasında asist üretemeyen Brezilyalı yıldız, forma giydiği son 4 lig maçının 4'ünde de asist yaptı.

Devre arası kampı, Galatasaray'a geldiğinde fiziksel açıdan hazır olmayan Mario Lemina'ya da ilaç gibi geldi. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki beyni olan 26 yaşındaki yıldız, hem top yönlendirme de hem de işin savunma kısmında performansını yukarıya çekti. İkinci yarıda daha geniş bir alana yayılan sarı-kırmızılıları futbolcuları yönlendiren Lemina, Fatih Terim'in en çok güvendiği oyuncular arasına da girdi.

Ligin ilk yarısında yokları oynayan Sofiane Feghouli'nin devreye girmesi de Galatasaray'ın yükselişinde önemli rol oynadı. Kariyeri boyunca sezonların ilk yarısını vasat geçiren Cezayirli yıldız, son iki sezonda olduğu gibi ikinci yarıda çıkışa geçti. Ligin ilk yarısında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Feghouli, Kayserispor maçında 2 gol atmıştı. Tecrübeli oyuncunun performansındaki değişim ise 'Üç aylar topçusu sezonu açtı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

ADEM VİTESİ 5'E TAKTI!

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yokluğunda formayı kapan Adem Büyük de gollerini atmaya başladı. Ligin ilk yarısındaki Kayserispor maçında takımına 3 puanı kazandıran golü atan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında da biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere göndererek gol sayısını 5'e çıkardı. Tecrübeli futbolcu ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı. Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

SARACCHI, ONYEKURU VE FALCAO'NUN DA YOLLARI GÖZLENİYOR

Sakatlıklar nedeniyle ideal 11'ini henüz bulamayan Galatasaray'da devre arasında takıma katılan Saracchi, Onyekuru ve sakatlık problemleri yaşayan Falcao'nun takıma girişi de dört gözle bekleniyor. Sarı-kırmızılı formayı giyer giymez sahaya çıktığı ilk 2 maçta da asist yapan Uruguaylı, yaptığı etkili bindirmelerle hücum oyuncularına nefes aldıran isim oldu. Kasımpaşa maçı öncesinde adelesinde ağrı hisseden ve 4. dakikada oyundan çıkan genç yıldız, sarı-kırmızılı taraftarın dönüşünü iple çektiği oyuncuların başında geliyor.

Galatasaray'a ikinci kez kiralanmasına rağmen ülkesine yaptığı tatil esnasında sıtma olan ve hastalığını kısa süre önce atlatan Henry Onyekuru da Galatasaraylılar tarafından bekleniyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı yıldızın gelişiyle birlikte Galatasaray'ın hücumdaki performansının daha da artması bekleniyor.

Sakatlıklarla boğuşan 34 yaşındaki Falcao da ligin ilk yarısında sadece 7 maçta forma giyebilmiş ve 17. haftadaki Antalyaspor maçında attığı 2 golle göz doldurmuştu. Gollerine ikinci yarıda da devam eden Falcao, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarını da 1'er golle geçmesine rağmen yine sakatlanmıştı. Kolombiyalı yıldızın tam form tutmuşken sakatlanması camiayı üzerken, kalan haftalarda atacağı gollerle takıma yapacağı katkı da merakla bekleniyor.