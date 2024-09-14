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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Casemiro transferi neden gerçekleşmedi? Perde arkası ortaya çıktı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Casemiro transferi neden gerçekleşmedi? Perde arkası ortaya çıktı

        Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray, orta saha transferi için Manchester United'dan Casemiro'yu listesine almıştı. Sambacı yıldızın sarı-kırmızılılara neden imza atmadığı ise belli oldu. İşte yaşananların perde arkası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:48
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          Yaz transfer döneminde Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokurken orta saha adaylarından biri de Manchester United'da kariyerini sürdüren Casemiro'ydu...

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          Sarı-kırmızılılar özellikle transferin son günlerinde Sambacı yıldız için ısrarını sürdürse de, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.

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          İngiliz basını konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atarak 32 yaşındaki yıldızın Florya'nın kapısından döndüğünü yazdı.

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          Football Insider'ın haberine göre; Manchester United ve G.Saray, yıldız ismin 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

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          Casemiro da ilk etapta Cimbom'un teklifini kabul ederken, 12 Eylül Perşembe günü geç saatlerde fikrini değiştirerek gelmeyi reddetti.

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          Özellikle Liverpool maçındaki kötü performansı sonrası takımdan ayrılması beklenen Casemiro, böylelikle Kırmızı Şeytanlar'da kaldı.

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          İngiliz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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