Galatasaray'da Casemiro transferi neden gerçekleşmedi? Perde arkası ortaya çıktı
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray, orta saha transferi için Manchester United'dan Casemiro'yu listesine almıştı. Sambacı yıldızın sarı-kırmızılılara neden imza atmadığı ise belli oldu. İşte yaşananların perde arkası...
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Yaz transfer döneminde Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokurken orta saha adaylarından biri de Manchester United'da kariyerini sürdüren Casemiro'ydu...
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Sarı-kırmızılılar özellikle transferin son günlerinde Sambacı yıldız için ısrarını sürdürse de, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.
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İngiliz basını konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atarak 32 yaşındaki yıldızın Florya'nın kapısından döndüğünü yazdı.
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Football Insider'ın haberine göre; Manchester United ve G.Saray, yıldız ismin 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
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Casemiro da ilk etapta Cimbom'un teklifini kabul ederken, 12 Eylül Perşembe günü geç saatlerde fikrini değiştirerek gelmeyi reddetti.
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Özellikle Liverpool maçındaki kötü performansı sonrası takımdan ayrılması beklenen Casemiro, böylelikle Kırmızı Şeytanlar'da kaldı.
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İngiliz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...