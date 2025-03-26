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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:22
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        Galatasaray'da derbi mesaisi!
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        Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmadan sonra pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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