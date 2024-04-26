Galatasaray'da Berkay Yılmaz zora girdi!

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa yürürken diğer yandan gelecek sezon için kadro çalışmalarını da yürütüyor. Yeni sezonda 8, 10 numaraların yanı sıra sağ ve sol bek almayı planlayan sarı-kırmızılılara Berkay Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Devre arasında Angelino'yla yollarını ayıran ve sol beke Derrick Köhn'ü transfer eden Galatasaray, Berkay Yılmaz için de masaya oturmuştu.

Freiburg U19 Takımı'nda top koşturan 19 yaşındaki sol bek köprücük kemiğiyle alakalı bir sakatlık yaşarken Alman ekibinin bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın bütçesi uyuşmayınca bu transfer durma noktasına gelmişti. REKLAM Mart itibarıyla sahalara geri dönen ve U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Berkay Yılmaz, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinden genç oyuncuyu renklerine bağlayan Milan, Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif yaptı.

Şu sıralarda odağının büyük bölümü ligde şampiyonluk olan Galatasaray bu transferde geri plana düşmüş durumda. Diğer yandan Berkay Yılmaz'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.