Galatasaray'da Berkan Kutlu maça sol bek başladı!

REKLAM advertisement1

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu’ya 11’de görev verdi. Bu sezon o bölgede birçok isme şans veren Buruk; daha önce Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ı oynatmıştı.

Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.