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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Dursun Özbek kırmızı; Süheyt Batum sarı renk - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı

        Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un renk seçimleri yapıldı. Renk seçimine Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti. Ardından yapılan renk çekiminde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:33
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        Galatasaray'da renk seçimi yapıldı
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        Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.

        Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.

        Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

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