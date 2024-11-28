UEFA Avrupa Ligi’ndeki namağlup temsilcimiz Galatasaray, beşinci hafta karşılaşmasında AZ’ye konuk olacak.

Hollanda’da 3 puan arayacak sarı-kırmızılılarda yönetim de bu maç öncesinde elini cebine attı.

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Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı şampiyonluğun prim bedellerinin sadece yarısı ödenmişti.

Söz konusu primin bir bölümü daha AZ maçı öncesinde hem futbolculara hem de çalışanların hesabına yatırıldı.

Özellikle futbolcuların bu ödemeden memnun kaldığı ve morallerinin yükseldiği ifade edildi.