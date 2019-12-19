Galatasaray'da Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim’in elini öperek buzları eriten tecrübeli oyuncu, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor. 32 yaşındaki futbolcunun, eski kulübüyle anlaştığı gelen haberler arasında.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Arda Turan’ın sezonun ikinci yarısından itibaren sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ile Başkan Göksel Gümüşdağ da, Arda’nın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde kolaylık göstereceklerini açıklamıştı. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla beklentilerin altında kalsa da, Galatasaray cephesi Arda Turan transferine joker gözüyle bakıyor.

Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı kırmızılılar, düşük bir yıllık ücretle eski futbolcusunu yeniden takıma kazandırmış olacak. Arda Turan’ın, zaman zaman 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı öğrenildi.