Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılıyor
Galatasaray ile 19 resmi maça çıkan ve 6 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girmemesi için oynatılmayan Angelino ile yollar ayrılıyor. İspanyol yıldıza Fransa ve İtalya'dan ilgi bulunuyor
Bu yaz büyük beklentilerle transfer edilen Angelino'nun Galatasaray macerasında sona yaklaşılıyor... Satın alma opsiyon maddesinin devreye girmesine 1 maç kalan İspanyol futbolcuya İtalya ve Fransa'dan talipler bulunuyor.
Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istese de RB Leipzig'in sarı-kırmızılıların müzakere tekliflerine olumsuz yanıt vermesi üzerine Angelino da menajeriyle görüşerek kendisine kulüp bulmasını istedi.
İtalya'dan Torino ve Roma'nın Angelino ile ciddi şekilde ilgilendiği ve özellikle Torino'nun istekli olduğu öğrenildi.
Diğer yandan Marsilya da sol beke takviye yapmayı planlıyor ve Angelino da seçenekler arasında yer alıyor.
26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Galatasaray ile olan sözleşmesini feshederek yeni kulübüne katılması bekleniyor.