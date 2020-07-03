SALGINLA HER ŞEY DAHA KÖTÜYE GİTTİ

Daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tedirginliğinin Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla beraber Galatasaray üzerinde kara bulutlar da dolaşmaya başladı.