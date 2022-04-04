Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi isimlerin seçime giremeyeceğine karar verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, söz konusu dönemde yönetim kurulunda asil üye olarak görev yapan isimlerin 30 Nisan'daki seçimde aday listelerinde yer alamayacağını, yedekte bulunan üyelerin ise seçime girebileceğini kararlaştırdı.
Kulüpte o dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Kaan Kançal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, divan kurulunun aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz 2018 yıllının mali genel kurulunda da idari yönden ibra edilmemiştik. O dönem çok kısa bir sürede borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. İhtiyati tedbir almasaydık ve göreve devam etmeseydik kulüp açısından sıkıntı olacaktı. O yıl da şampiyonluğa gidiyorduk. Bizim için bırakıp gitmek en kolayıydı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda devam etme kararı aldık. Borçsuzluk kağıdını sağladık ve o yıl da takımımız şampiyon oldu. Fakat 2019 yılındaki idari ibrasızlık zaten görev süremizin sonuna denk geliyordu. Tekrardan mahkeme kapılarında bu süreçleri yaşamayı uygun bulmadık. Ben ve arkadaşlarım hiçbir itirazda bulunmama kararı aldık. Bugün de seçim dönemi geldiğinde aday olup olmayacağımızı sorduk. Olamayacağımız bildirildi. Divan kurulunun verdiği karar karşısında boynumuz kıldan ince. Yeni bir hizmet dönemi önümüze gelene kadar bekleyeceğiz."
ŞU ANA KADAR İKİ ADAY ÇIKTI
Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'daki seçim için şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.
Kulübün eski başkanları Ünal Aysal ile Dursun Özbek, bu dönemde başkanlığa aday olmayacaklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylarının listelerini, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
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