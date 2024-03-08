Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 29'uncu hafta heyecanı Galatasaray- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı- kırmızılılar, RAMS Park'ta ligde oynadığı 14 maçı da kazandı. Deplasmanda sadece iki galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise beş maç aradan sonra kazanmayı başardı. Peki, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray- Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türkiye Kupası ve Avrupa'ya veda eden sarı- kırmızılılar, ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyor. Deplasman karnesi oldukça zayıf görünen Çaykur Rizespor ise zorlu mücadelede sürprize imza atmak istiyor. Sporseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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GALATASARAY- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray- Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri belli oldu.
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GALATASARAY- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Akintola, Minchev
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GALATASARAY SON DURUM
Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Ligde oynadığı son 9 maçıda kazanan sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
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ÇAYKUR RİZESPOR SON DURUM
Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29'uncu hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Didi Stadı'nda oynanan ilk maç 1-0 cimbomun üstünlüğüyle sonuçlandı.