Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray- Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türkiye Kupası ve Avrupa'ya veda eden sarı- kırmızılılar, ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyor. Deplasman karnesi oldukça zayıf görünen Çaykur Rizespor ise zorlu mücadelede sürprize imza atmak istiyor. Sporseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda?