Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding: 71-109 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding: 71-109 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, finalde ÇBK Mersin'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:03 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ı deviren F.Bahçe finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup etti.

        Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.

        Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, İbrahim Altıntaş, Nihat Çetin

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 36, McCowan 10, Meltem Yıldızhan, Hartley 13, Vanloo 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz, Harrigan 2, Kübra Taşar

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Meesseman 14, Milic 9, Collier 18, McBride 21, Sevgi Uzun 9, Duygu Özen 10, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3

        REKLAM

        1. Periyot: 22-27

        Devre: 38-45

        3. Periyot: 53-72

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Habertürk Anasayfa