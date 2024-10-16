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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Uniao Sportiva: 52 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Uniao Sportiva: 52 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:03
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        Galatasaray fark attı, zirveye çıktı!
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        FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde ağırladığı Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52 mağlup etti.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 28-11 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren Galatasaray, devre arasına 44-24 üstün girdi.

        İlk yarıda yakaladığı farkı koruyan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 60-44 önde bitirdiği maçı 84-52 kazandı.

        Galatasaray'da 23 sayıyla maçın en skoreri olan Gökşen Fitik galibiyette başrolü oynadı. Sarı-kırmızılılarda Fraser 14, Park 13, Derin Erdoğan 8, Ayşe Cora 7, Ayşegül Günay 6, Vanloo 5, Hollingsworth ve Meltem Yıldızhan üçer, Selin Gül ise 2 sayı üretti.

        Konuk takımda Scott'ın 17, Ada'nın ise 15 sayısı farklı mağlubiyeti önleyemedi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla J Grubu'na ikide iki yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

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