Galatasaray-Bodo/Glimt maçı TRT 1 canlı izle... Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligin'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcisi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 11'leri...