Galatasaray-Bodo/Glimt maçı canlı izle ekranı: Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçı canlı izle ekranı...
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı TRT 1 canlı izle... Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligin'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcisi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Bodo/Glimt maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 11'leri...
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray – Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba bugün saat 19.45'te oynanacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray – Bodo/Glimt maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
RAMS PARK'TA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.
RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
G.SARAY'DA TEK EKSİK SINGO
Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında oynayamayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00