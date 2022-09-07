Galatasaray, Danimarka temsilcisi Aalborg BK forması giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Mathias Ross transferini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.