Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 347. randevu

14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 123 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-BJK)
|14.12.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|1-2
|08.05.2016
|Türk Telekom
|Lig
|0-1
|13.08.2016
|Konya BŞB
|TFF Süper Kupa
|1-1 (Pen.3-0)
|24.09.2016
|Vodafone Park
|Lig
|2-2
|27.02.2017
|Türk Telekom
|Lig
|0-1
|02.12.2017
|Vodafone Park
|Lig
|0-3
|29.04.2018
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|02.12.2018
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
|05.05.2019
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|27.10.2019
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
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