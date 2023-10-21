Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında ile derbide karşı karşıya geliyor. Ligde son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, evinde seriyi sürdürmek isterken Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde üstündeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.
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ZIYECH'İN SÜRE ALMASI ZOR
Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech sarı-kırmızılıların son iki antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı. Maç eksiği bulunan Ziyech'in Beşiktaş karşısında süre alması zor görünüyor.
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ZAHA VE DAVINSON TEK ANTRENMANA ÇIKABİLDİ
Milli takımlardan önceki gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak.
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NDOMBELE SÜRPRİZİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Tanguy Ndombele'yi oynatmayı planlıyor. Bir süre önce takıma katılsa da fiziken hazır olmayan Fransız yıldızın istenen seviyeye geldiği öğrenildi.
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- 7
ÜÇÜNCÜ YERLİ BARIŞ ALPER YILMAZ
Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş karşısındaki üçüncü yerlisi ise Barış Alper Yılmaz'ın olması bekleniyor. Orta sahada Kerem Demirbay yerine Ndombele'nin forma giymesi durumunda Okan Buruk sol bekte Kazımcan'ı değil de büyük maçlarda iyi performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmeyi düşünüyor.
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BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI
Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.
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Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.
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- 10
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.
- 11
GÖZLER ABOUBAKAR'DA
Beşiktaş'ta Aboubakar ilk kez Rams Park deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlıların golcüsü iç sahada oynanan son derbide ağları bulurken deplasmanda da siftah yapmayı hedefliyor.
- 12
MUHTEMEL 11
FERNANDO MUSLERA
-
- 13
SACHA BOEY
- 14
DAVINSON SANCHEZ
- 15
ABDÜLKERİM BARDAKCI
-
- 16
ANGELINO
- 17
LUCAS TORREIRA
- 18
TANGUY NDOMBELE
-
- 19
BARIŞ ALPER YILMAZ
- 20
KEREM AKTÜRKOĞLU
- 21
WILFRIED ZAHA
-
- 22
MAURO ICARDI
- 23
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
MERT
- 24
ROSIER
-
- 25
AMARTEY
- 26
COLLEY
- 27
BAHTİYAR ZAYNUTDINOV
-
- 28
TAYFUR BİNGÖL
- 29
AMIR
- 30
GEDSON
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- 31
GHEZZAL
- 32
ABOUBAKAR
- 33
RASHICA
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