ZIYECH'İN SÜRE ALMASI ZOR

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech sarı-kırmızılıların son iki antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı. Maç eksiği bulunan Ziyech'in Beşiktaş karşısında süre alması zor görünüyor.