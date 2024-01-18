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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddet bitmiyor! 24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!

        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!

        İstanbul Bayrampaşa'da, kız arkadaşı 24 yaşındaki Nazlı E.'yi, uzun namlulu silahla ateş ederek yaralayan 25 yaşındaki Eliz K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Vücuduna 4 mermi isabet eden Nazlı E.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:28
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        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
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        İstanbul'da alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında, Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesinde Eliz K. (25) uzun namlulu silahla ateş ederek kız arkadaşı Nazlı Eyi (24) ağır yaraladı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı E., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 mermi isabet eden genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        HASTANE ÇEVRESİNDE YAKALANDI

        Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada uzun namlulu silah ele geçirilirken, şüpheli Eliz K. de hastane çevresinde yakalandı.

        "ŞAKALAŞIRKEN VURDUM" DEDİ

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        Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ifadesi alınan şüphelinin, şakalaştıkları sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        "SİLAH SESİ VE FARKLI SESLER GELDİ"

        Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda oturan Suriye Anar, gazetecilerin soruları üzerine, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret" dedi.

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