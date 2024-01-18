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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i! Kupada rotasyon zamanı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11

        Ligde evinde puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda start alıyor, beşinci tur maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Dört futbolcusu çeşitli sebeplerle forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılılar son 16'ya kalarak yoluna devam etmek istiyor. Okan Buruk hafta sonu oynanacak Trabzonspor müsabakasını da düşünerek daha az forma şansı bulan oyuncularına bu müsabakada görev vermeyi planlıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:45
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        • 1

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

        • 2

          Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu. Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti. Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

        • 3

          DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNÜYOR

          Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, yarınki karşılaşmayla sahalara dönecek. Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi. Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

        • 4

          GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak.

        • 5

          SÜPER LİG'DE EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. "Cimbom" ligde çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

        • 6

          LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        • 7

          ÜMRANİYESPOR LİGİNDE 9. SIRADA

          Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol 1. Lig'de 18. haftayı 9. sırada tamamladı. Ligde 18 müsabakaya çıkan İstanbul temsilcisi 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ümraniyespor, topladığı 23 puanla liderin 22 puan gerisinde yer aldı.

        • 8

          MUHTEMEL 11

          GÜNAY

        • 9

          ALİ TURAP

        • 10

          DAVINSON SANCHEZ

        • 11

          KAAN AYHAN

        • 12

          KAZIMCAN

        • 13

          EYÜP AYDIN

        • 14

          BERKAN KUTLU

        • 15

          KEREM DEMİRBAY

        • 16

          BARIŞ ALPER YILMAZ

        • 17

          ZAHA

        • 18

          HALİL DERVİŞOĞLU

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