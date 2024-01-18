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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uzay yolculuğu için SpaceX'ten yeni açıklama

        SpaceX: Ax-3ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

        SpaceX'ten yapılan açıklamada, "Bu gece 00.49'da planlanan AX-3 fırlatması için tüm sistemler iyi görünüyor. Hava yüzde 80 elverişli" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:07
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        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
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        SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

        Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

        SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

        Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

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