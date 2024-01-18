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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!

        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!

        Sultangazi'de aralarında arkadaşlarının da bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan Abdülhakim Üren silahla vuruldu. Olayda 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:57
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        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
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        Hastaneye kaldırılan Abdülhakim Üren yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ve M.D. aralarında daha önceden husumet bulunan A.S.Ö ve E.Ö. ile cadde üzerinde karşılaştı.

        İki grup arasında çıkan tartışmanın ardından iş yerinden çıkan Abdülhakim Üren tartışmayı ayırmaya çalıştı. E.Ö. üzerinde bulunan silahla Üren'e ateş etti. Olayın ardından E.Ö. ve A.S.Ö olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Abdülhakim Üren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından olaya karıştıkları belirlenen A.A. ve M.D. olay yerinde, Üren'e silahla ateş eden E.Ö. ve yanında bulunan A.S.Ö. ise Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Sultangazi'de bir adreste ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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