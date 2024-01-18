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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Valentin Rosier transfer oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

        Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'in Ligue 1 ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:09
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        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
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        Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e kiralandı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır"

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        Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olan Rosier, disiplinsiz tavırları ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle bu sezon kadro dışı bırakılmıştı.

        Rosier, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 21 maçta forma giymesine rağmen eski günlerinden uzak bir performans sergiledi.

        27 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kartla da taraftarların tepkisini çekmişti.

        Beşiktaş, özellikle Lugano karşısındaki kötü sonucun ardından büyük düşüş yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş bu maçın ardından görevinden istifa etti.

        Rosier, yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 resmi müsabakada takımını yalnız bıraktı.

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