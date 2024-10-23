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        Haberler Bilgi Gündem Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Ligi'in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine kısa bir süre kala "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. RAMS Park'ta oynanacak derbinin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı yayın ve tarih bilgisi...

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        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:03
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı şimdiden başladı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem belli oldu. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanmaya başlandı. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbi maç tarihi...

        • 2

          GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?

          Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde düzenlenecek karşılaşma 20.00'de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKEM BELLİ OLDU

          Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

          Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

          Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

        • 5

          Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

          25 Ekim Cuma

          20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

          26 Ekim Cumartesi

          13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

          16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

          19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

          27 Ekim Pazar

          13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

          16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

          19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

        • 6

          28 Ekim Pazartesi

          17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

          20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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