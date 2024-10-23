Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Galatasaray - Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Ligi'in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine kısa bir süre kala "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. RAMS Park'ta oynanacak derbinin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı yayın ve tarih bilgisi...
- 1
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı şimdiden başladı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem belli oldu. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanmaya başlandı. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbi maç tarihi...
- 2
GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
- 3
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde düzenlenecek karşılaşma 20.00'de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4
HAKEM BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
- 5
Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
- 6
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler
-