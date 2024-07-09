Galatasaray bastırıyor, Doue'de fark azalıyor

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliğini sağ bek ve orta sahaya veren sarı-kırmızılıların ilk hedefi de Guela Doue...

Sacha Boey'u da yetiştiren kulüp olan Rennes ile bir süre önce müzakerelere başlayan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis beklentisini aşağı çekmeye çalışıyor.

Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Rennes'le 5 milyon Euro'luk teklif sunan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle uzlaşma zemini arıyor. Oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması nedeniyle Doue için çift haneli bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle tamamlamayı hedefliyor. REKLAM

Sarı-kırmızılı kulüp ile prensip anlaşmasına varan Doue ise iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Doue'nin de Galatasaray'a sıcak bakması nedeniyle Rennes'in bonservis beklentisi de biraz aşağılara inmiş durumda. ASSIGNON'A VETO Galatasaray'ın geçen sezon da gündemine gelen Lorenz Assignon'a ise Okan Buruk'tan veto geldi. Guela Doue ile sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı belirtilen Assignon'la ilgili olarak yönetime geri dönüş yapan Buruk, 24 yaşındaki futbolcunun savunmada beklediği sertliğin altında kaldığını iletti.

Derrick Köhn'ün de sürekli olarak hücuma katılması nedeniyle sağ bekte geniş alanda savunma yapabilecek bir bek isteyen Buruk'un tercihi Doue oldu. Geçen sezon devre arasında Burnley'e kiralanan Assignon 15 maçta forma giyerken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Burnley geçen sezonu 19. sırada tamamlayarak Premier Lig'e veda etmişti.