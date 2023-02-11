Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "80 konteyner hazır, 50 tır lazım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler için Nef Stadyumu’nda faaliyet gösteren yardım merkezini ziyaret etti. Özbek, yaptığı çalışmalara destek veren firmalara, verilen desteği kesmemeleri gerektiğini söyledi.

Giriş: 11.02.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:
İHA

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Nef Stadyumu'nda toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yardım merkezini ziyaret ederken, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonrasında Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FİRMALAR BU DESTEĞİ KESMESİN"

Taçspor’da yer alan yardım merkezini ziyaret ettiği ve oradaki çalışmaları da takip ettiğini söyleyen Başkan Özbek, "Orada da arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Yardımlar yağmaya devam ediyor. Türk insanın vefası destansı bir durum. Oradaki faaliyetlerimizde devam ediyor. Orada toparlanıyor, buraya getiriliyor, buradan da tırlara yükleniyor. Burada da gördüğünüz gibi muazzam bir kalabalık var. Destekler devam ediyor. Şimdi yöneldiğimiz şeylerden bir tanesi konteyner sevkiyatına başlayacağız. Tuvalet sevkiyatını önceliğe aldık. Önümüzdeki hafta tuvalet ve konteyner sevkiyatlarına başlayacağız. Onun için tır desteği veren firmalarla konuşuyoruz. Şu an 50 tıra ihtiyacımız var, 80 konteyner hazır. Her tıra 2 adet yükleniyor, dolasıyla büyük bir talep var. Biraz önce firma sahibi arkadaşla konuştum, o da bize lojistik destek sağlayacak. Ben buradan bize destek veren firmalara sesleniyorum, bu desteği kesmesinler. Deprem bölgesinde köylerde, mezralarda ulaşılmayan yerler var. Deprem bölgesindeki merkezlere yeterli ihtiyacı gönderiyoruz fakat merkez dışındaki yerleri de dikkate almamız lazım. Bölgedeki arkadaşlarla, durumlar hakkında bilgi çalışması yapıyoruz. Ben destek veren herkese teşekkür ediyorum. 6 gündür, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yaraları kısa sürede saracağız" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir!
Deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir!
Hatay Havalimanı'nda son 24 saat
Hatay Havalimanı'nda son 24 saat
Prof. Dr. Naci Görür kimdir?
Prof. Dr. Naci Görür kimdir?
Duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi
Duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.