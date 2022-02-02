Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Transfer sürecinde verilmesi gereken bir dizi kararlar oluyor. Örneğin bir yabancı kuralı hakkı var, seneye iki daha düşecek. Mevcut oyuncularımız var, tüm bunların aynı anda düşünülmesi var, takımın eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Hummalı bir çalışma yaptık, Domenec ile Campos'la birlikte... Galatasaray için öncelikli ihtiyaçlarımızı belirledik."

"ÖNCE OKAN KOCUK'U İSTEDİK, GİRESUNSPOR VERMEDİ"

"Son süreçte kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Önemli eksiklerimizden bir tanesi kaleci mevkisiydi. Kaptanımız Muslera'nın sakatlığı var, o dönene kadar fark yaratabileceğini düşündüğümüz bir kaleciye yöneldik. Sezon başında Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralamıştık, Giresunspor'la bir görüşme yaptık ancak onlar oyuncuyu vermeye sıcak bakmadılar"

"PENA'YI BEDELSİZ OLARAK KİRALADIK"

"Pena da uzun yıllar kaleci antrenörümüzün uzun yıllar çalıştığı bir kaleciydi. Kiralama bedeli olmadan kiraladık"

PULGAR'I AÇIKLADI

"6 numara eksiğimiz vardı onu da Şilili futbolcu Pulgar'la doldurduk. Milli maçlar sonrasında imzaların atılmasını bekliyoruz. Buraya gelmesini ve resmi şekilde imzaları atmasını bekliyoruz. Hazır, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu."

GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

"Menajerinin bize ulaşmasına gerek yok biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarımızın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro ve yabancı durumunda hızlı ihtiyacımız olan bölgelere yöneldik. Mevcut kontratlı oyuncularımız var. Gedson Fernandes için Benfica kulübüyle 22 Ocak 2022'de yazışma yaptık, 2 sezon için 1 milyon Euro kiralama bedeli istedi bunun üzerine de 7,5 milyon Euro da bonservis bedeli teklif etti. 10 milyon Euro'luk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Kulübün finansal durumun açısından 1,5 senelik kontrat olduğu için opsiyonlarımızı açık bırakmak adına önce üç futbolcumuzu bitirdik. Gedson'u isteseydik alırdık ama önceliğimiz olmadığı için almama kararı verdik"

"SOSYAL MEDYADA ALGI YAPIYORLAR"

"Sosyal medyada taraftarlarımızı yanlış yönlendirip duygularıyla oynuyorlar. Bazı yorumcuların yaptığı hadsiz yorumların da katkısı var bunda. Bugünden itibaren onlara savaş açıyoruz. Galatasaray'ın adını artık kullanamayacaklar. Telefonuma küfürlerle, hakaretlerle dolu mesajlar geliyor. Bunlar önemli değil."

"IŞITAN GÜN, ÖZGÜR KALELİOĞLU, NİHAT KIRMIZI ÇOK ÇALIŞTI"

"Sosyal medyada bazı Galatasaraylı oyuncuların üzerine baskı kuruluyor, menajerlerin istediği oyuncuları almamız için ortalığı karıştırıyorlar. Elimizde belgesi var. Galatasaray'ı, 10-15 hesapla Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanlara bırakmayacağız. Transfer sürecinde arkadaşlarımız çok çalıştı. Sevgili Işıtan Gün, Özgür Kalelioğlu, Nihat Kırmızı..."

"MENAJERLİK SÖZLEŞMELERİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

"Bundan sonra geçmişte ve şimdi yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini açıklayacağım. Madem menajerler arası dedikodular var, açıklayacağım. Galatasaray'ın hesapları bellidir. Bunları açıkladıktan sonra bakalım nasıl dedikodu ve yalan üretecekler."

BARTUĞ ELMAZ SÖZLERİ

"Bartuğ Elmaz'a Galatasaray'a ciddi anlamda yatırım yaptı. Bu kadar yatırım yapılan oyuncunun kontratı son seneye bırakılmamalıdır. Menajerler, alacakları ufak komisyon için oyuncuları yurt dışına götürmek ve geri getirmek için uğraşıyorlar. Bunlara da son vereceğiz"

"BARTUĞ BURADA KALMAK İSTEMEDİ"

Bartuğ Elmaz ve babasıyla görüştük. Burada kalmak istemedi. Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemek yiyor. Galatasaray'ı istemeyen oyuncu, Galatasaray'da kalamaz. Bir liste yapıyoruz, bu listedeki menajerlerle çalışanlar, Galatasaray'da oynamayacak. Metin Oktay'ı örnek alan genç oyuncular kadroya katacağız. Taraftardan takıma her koşulda destek vermesini istiyorum. Ben de bir taraftardım. 14 sene şampiyon olamadık ama takımın peşindeydik"