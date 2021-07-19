Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda Burak Elmas, görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulundu. Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. Toplam 19 iş günü geçti. Bizden beklentilerin ne olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz"
"TRANSFERLERİ 10 GÜNDE BİTİRECEĞİZ" DEMECİ
"10 gün içerisinde transferleri bitirebileceğimize dair verdiğim demeç konusunda yapılan eleştirileri son derece haklı buluyorum fakat süreci süreci anlatmak istiyorum. Transfer için bizim borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Yaklaşık 75 milyon TL ödeme yaptık, 80 milyon TL'lik borcun da vadesini yapılandırdık. Bunu da aldık. Federasyonun tanıdığı limit 547 milyon TL. Bankalar Birliği'ne taahhüt edilen bütçe ise 480 milyon TL. Sorun burada başlıyor"
"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIZ"
"Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi. Bugün mutlu olmak adına, Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atacak kararlar vermeyeceğiz. Bu konuda cesur olacağız. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum"
"FUTBOL TAKIMIMIZIN YÜZDE 48'İNİ DÖRT FUTBOLCUMUZUN MAAŞI OLUŞTURUYOR"
"Futbol takımımızın bütçesinin yüzde 48'i dört oyuncumuzun maaşına gidiyor. Bugün yaklaşık 30 milyon TL nakdimiz, bloke vaziyette. Sayın Bakan ile görüşüp çözmek için uğraşlarımızı sürdürüyoruz"
SPONSORLUK MÜJDESİNİ VERDİ!
Galatasaray tarihinin belki de en önemli sponsorluk sözleşmelerinden birini yakında imzalayacağız, önümüzde hukuki süreç var.
"BAŞKAN ADAYLARINA MEKTUP YAZDIM"
"Mazbatamı alır almaz, diğer tüm başkan adaylarına birer teşekkür mektubu yazdım. Onların projelerinden faydalanmak istiyoruz. Galatasaray'ın konularının dışarıda çok fazla tartışılmaması gerekiyor. Eleştirilere karşılık önerilerini de bizlere sunmalarını bekliyoruz"
"GALATASARAY'IN SORUNLARI, SOSYAL MEDYADA KONUŞULMAMALI"
"Galatasaray içinde sosyal medya konusunda ciddi bir bilgi akışı var. Hocamızla da görüştük, buna bir son vereceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı. Biz bu dönem 'Birlikte çok şey başaracağız' dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz. Buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray'ı, sosyal medyada yaratılan veya yaratılmaya çalışılan algılarla yönetmeyeceğiz"
"OĞULCAN'IN OLAYI KASITLI GECİKTİRİLME OLAYIDIR"
"Oğulcan'ın olayı kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır, sonunda lisansı alacağımızı biliyorum. Bu sistemle mücadeleye devam edeceğiz"
"FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ ÜÇ YILLIK"
"Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız."
GHEZZAL SÖZLERİ
"Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Bir oyuncunun maliyeti, iki hocamızın isteği üç oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini sağlaması lazım"
"HOCAMIZLA GELECEĞE DÖNÜK KARARLARIMIZ VAR"
"Kendi içimizde de bazı dengeleri çözmemiz gerekiyor, lisans sorunları için. Çok ciddi dengeleri hesaplayarak kararlar alıyoruz. Hocamızla geleceğe dönük kararlarımız var. Galatasaray'ın geleceğini kişilere göre değil bir sisteme göre oluşturmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın planını 3 senelik yapıyoruz, hem transferler hem de ayrılacak oyuncular için. Gereksiz uzunlukta sözleşmeler yapmamaya çalışıyoruz."
"PSV MAÇINA EKLEME YAPILMAYACAK"
PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. 20'sinde iki ekleme yapma hakkımız var ama istediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız
"KOMBİNELER HAFTAYA SATIŞA ÇIKACAK"
"Localarımızı ayırtan taraftarlarımız vardı, ilk görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki hafta sanıyorum kombineler satışa çıkacak. Muhakkak bize katkısı olacaktır. Koltuk, loca ve formalara ciddi bir ilgi var. Mağazacılık anlamında ciddi değişimler yapıyoruz. İlk defa bir formamız 83 noktada satışa hazır haldeyken tanıtım gerçekleştirildi"
"HER TAKIM İSTEDİĞİ OYUNCUYLA GÖRÜŞEBİLİR"
"Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir, bu rekabetin gereğidir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz senelerde bize de oldu. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup fiyat yükseltmesi. Orada dikkatli davranırız. Bütçeler belli, harcama limitleri belli herkesin ne harcayabileceği belli. Tüm başkanlarla çok şeffaf bir ilişkimiz var ama bu demek değildir ki Galatasaray'ın yapması gerekenlerden ödün vereceğiz... Galatasaray'ın haklarını korumaya, yapması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz"
GEDSON FERNANDES SÖZLERİ: "BİR BÜYÜK TAKIMIMIZ..."
"Gedson için kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'ın Benfica'yla iyi, hocamızın yeni başkan Rui Costa'yla iyi ilişkileri var. Transferde iki sıkıntı oldu. Birincisi, centilmenlikten bahsettik bir büyük kulübümüzün ödemeyeceğini düşündüğümüz bir bonservis teklifi yapması oldu. Diğeri de konuştuğumuz anlarda yönetim değişikliği oldu, adaptasyon süreci var. Galatasaray'ın mali yapısına uygun bir şekilde bu transferi sonlandırmaya çalışıyoruz"
"STANCIU İÇİN GÖRÜŞTÜK"
Stanciu için Slavia Başkanıyla görüşme oldu. Hocamızla da görüştük, transferleri menajer üzerinden yapmak yerine kulüp başkanlarını aramayı tercih ediyorum. Diğer türlü laf kalabalığı oluyor. Menajer savaşlarını engellemek için lisanımız var kendimiz arıyoruz. Sayın başkanın istediği minimum rakam ile bizim şartlarımız arasında fark var. Görüşmeler sürüyor.
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