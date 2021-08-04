Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan kararına yaptığı itirazın reddiyle ilgili açıklamalar yaptı. Epözdemir, Tahkim'in 40 gün önce kulüp açısından verdiği karar ile Oğulcan için verilen kararın taban tabana zıt olduğunu vurgulayarak bu kararın hukuk garabeti olduğunu dile getirdi. Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu karar bizi çok şaşırttı çünkü emsali yok. Sözleşmesinin bitimine 6 hafta kala bir oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği öne sürülüyor ancak bütün yılın bonservisi tazminat olarak değerlendiriliyor. Daha önce görülmemiş, emsali görülmemiş bir karardan bahsediyoruz. Hukukun temel evrensel prensiplerine, tazminat hukukunun temel prensiplerine aykırı bir karar."

"Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Evet Anayasa'nın 59. maddesi, 'Tahkim'in kararı kesindir' diyor ama kesin olan kararlar, sportif, idari ve yönetsel kararlar. Ekonomik sonuç doğuran, sözleşmesel ihtilaftan kaynaklanan kararlara yargı yolu açık. Bu süreç devam ederken transfer yasağı kararı alınmış. Yönetim Kurulu'na itirazda bulunduk 'Bu alacak, kesin bir alacak değil ve transfer yasağı uygulayamazsınız' dedik. Yönetim Kurulu bu talebimizi reddetti ve Tahkim Kurulu'na başvurduk."

"25 Haziran 2021 tarihinde tarihten 40 gün önce dedi ki 'Transfer yasağını kaldırıyorum, hukuki süreç devam ediyor. Ortada kesinleşmiş bir karar yoktur' Öte yandan UEFA'ya da başvuru yaptık. TFF bu kez oyuncunun lisansını vermedi. Bir başvuru daha yaptık ve bu kararın hukuksuz olduğunu belirttik. 'Bölge Adliye Mahkemesi ret verdi ama Yargıtay'a taşıdık biz bunu, olağan kanun yolu devam ediyor. Oyuncuyla ilgili bu karar hukuka aykırıdır. Bu oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlar. Öze dokunur. Bunu yapamazsınız' dedik."

"TFF tam üç hafta karar vermedi, nihayetinde 2 Ağustos'ta ret kararı verdi Oğulcan bakımından. Biz de dün itibarıyla bugün verilecek listeye yetiştirmek için Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını talep ettik ve Tahkim Kurulu toplandı. Elimizde 40 gün önce verilmiş bir karar var, kulüp tarafından verilmiş bir karar ver. Transfer yasağını kaldırmış biz de paralel bir karar verilir diye düşündük."

"22.30'da TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 'oy çokluğu' yazıyor, 22.32'de bize fakslanan kararda 'oy birliğiyle' yazıyor. Herhalde arada her şeye rağmen dik durmaya çalışan muhalif üyelerdi, anladığım kadarıyla bu süreçte ikna edilmiş ve muhalifler de 'Hiçbir çatlak ses olmadan' oy birliğine dönüşmüş. Manidar ve düşündürücüdür bu. Bu bile bu kararın hukuk garabeti olduğunu ortaya koyuyor. Kerameti kendinden menkul bir karardan bahsediyoruz. Açıkçası hukuki dayanaktan yoksun bir karardan bahsediyoruz. 40 gün aynı şartlar devam ederken taban tabana zıt bir karardan bahsediyoruz."

"Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı. Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor?"

İSTİFA ÇAĞRISI

"Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız. Biz Galatasaray'ın menfaatlerini, her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse Galatasaray'ı sınamasın. Cevaplarımızı en sert şekilde vereceğiz."

"Biz; bu kararın, Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalışma ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu tavırla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bir milli futbolcunun, bir Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz. Kabul edilemez bir tavır. Çalışma hakkını, anayasaya aykırı bir şekilde önlüyorsunuz. Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil."

TFF'DEN YAYIN SIRASINDA DÜZELTME

"TFF'den, arkadaşlarımı arayıp kararın oy çokluğu ile alındığı söylenmiş. Federasyonun internet sitesinde oy çokluğu yazıyor, bize gelen kararda oy birliği yazıyor. 2 muhalif varmış. İşte böyle bir kurul. TFF hukuk kurulları nasıl bir rezaletin içinde görün."