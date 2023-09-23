Galatasaray, Başakşehir’e ligde 8 maçtır kaybetmiyor

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 2-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte rakibine karşı ligdeki yenilmezliğine de devam etti. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray’a karşı ligdeki son galibiyetini 22 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. O dönem Başakşehir'in başında Okan Buruk bulunuyordu.

Galatasaray bu maçın ardından Başakşehir ile ligde oynadığı son 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.