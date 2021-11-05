Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam Galatasaray Lomotiv Maskova maçı ile devam etti. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 4. maçında Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürüd. İşte son haftalar öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ E GRUBU 4. HAFTA PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 8 Puan

2- Lazio / 5 Puan

3- Marsilya / 4 Puan

4- L.Moskova / 2 Puan

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray