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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "Masa başında yapmayın bunları" - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "Masa başında yapmayın bunları"

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:19
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        Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Segen Yalçın, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır." ifadelerini kullandı.

        "TÜRK FUTBOLU ADINA YAZIK"

        Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor." dedi.

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