Galatasaray-Antalyaspor maçı yazar yorumları
Süper Lig lideri Galatasaray, 28. haftada konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 yenerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkardı. Antalya karşısında 3 gol atarak hat-trick yapan Osimhen maça damgasını vurdu. Spor yazarları da Galatasaray'ın farklı galibiyetini kaleme aldı.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Şampiyonluğunu en büyük adayı olan Sarı-Kırmızılılar özellikle ilk 45 dakika çok etkili ve güzel bir oyun sergiledi. En yakın rakibi Fenerbahçe’ye 10 puan fark atan Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti ile artık çok daha rahat diyebiliriz.Antalyaspor’un gücü belli. Farklı skor beklemiyorlardı belki. Ancak, oyun bütünlükleri ve savunma disiplini yoktu. Rahat bir maç oldu Galatasaray adına. Antrenman maçı gibiydi. Rakibin direnci çok düşüktü. Karşılaşmayı bir cümle ile özetlemek gerekirse, Osimhen varsa işin kolay.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Dün elbette zayıf bir rakip vardı Galatasaray’ın karşısında. Belözoğlu’nun neden sol stopere koyduğunu anlayamadığım Emrecan Uzunhan’a karşı ilk devrede Barış şov yaptı. Morata geldiğinden beri en faydalı gününü geçirdi ve Osimhen’in arkasında ikinci santrfor rolünü oynayabileceğini kanıtlamaya çalıştı adeta. Osimhen de 67 dakikaya 3 gol sığdırdı, penaltıyı Morata’ya bırakmasa 4 yazabilirdi tabelada isminin yanında. Ancak ben tezimde ısrarlıyım: Galatasaray’ın neredeyse oynadığı her iyi maçın gizli kahramanı Davinson Sanchez. Sağlıklı ve hazır olduğunda bu ligin çok üzerinde. Eğer Galatasaray şampiyon olursa bence en büyük kredinin sahibi o.
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Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray haftalardır kendi vasatını aşmakta zorlanıyor, maçların momentumunu elinden kaçırıyordu. Ama dün gece Antalyaspor’a karşı belki de son bir ayın en rahat, en etkili maçı oynayarak kazandı. Sanırım Okan Buruk, Emre Belözoğlu’nun kariyerinin önündeki en büyük engel olmaya yemin etmiş olabilir. İşin şakası bir yana Okan hoca, Emre Belözoğlu’na rakip olduğu her maçta hem oyunda hem tabelada büyük fark atıyor. Galatasaray’ın bu sezon en büyük şansı Victor Osimhen. Saha içi enerjisi, takım kimyasına katkısı, oyun iştahı tüm takımı pozitif etkiliyor. Antalyaspor’a attığı ilk golün ardından gol krallığı yarışında dengeyi sağlayan Nijeryalı santrfor takımının penaltıcısı olmasına rağmen topu Morata’ya verecek kadar da koca yürekli. Okan Buruk’un ‘Morata girer Mertens çıkar’ kararı sezonun kalan bölümünde de geçerli olacak gibi görünüyor. Mertens oyuna tekrar döner mi bilinmez ama Okan Buruk’un yeni planında halâ Mertens’in yeri var.
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Osman Şenher (Milliyet): Haftalardır Galatasaray’ın maçlarını taraftar diken üzerinde seyretti. Ve oynanan karşılaşmaların tümünde zorlandı. Ama dün gece, Antalya karşısında futbol çıtasını yükseğe koyan bir takım seyrettik.
En başta Osimhen... Attığı üç golü bir kenara koyuyorum; isteği, arkadaşlarıyla uyumu, kazanma hırsı... Ben böyle bir şey görmedim. Sanki bu futbolcu kiralık değil, Galatasaray’ın altyapısında yetişmiş bir oyuncu gibi hareket ediyor. Barış Alper resmen patlama yaptı. Her iki kanatta da oynadı, çok etkili oldu, Antalya defansının iki bekini de epey hırpaladı. Son 5-6 maçtır çok durgundu. Derbi öncesi oynadığı futbolla taraftarı gerçekten çok mutlu etti. Galibiyetin zor maçlar öncesi takıma özgüven verdiği kesin. Hiç top kaybı yapmadılar, pasları rakibe vermediler, sahada bütünleşmiş bir takım görüntüsündeydiler.
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Engin Verel (Akşam): Galatasaray takım oyununda ne kadar düşüş yaşasa da bireysel yeteneklerinin olağanüstü katkıları ligde maç kazanmaya yetiyor. Tabii bu isimlerin başında da Osimhen geliyor. Ben son yıllarda takımı için bu kadar savaşan, didinen ve kazanmak için varını-yoğunu ortaya koyan profesyonele az rastladım. Üstelik bu adam kiralık ve muhtemelen sezon sonunda ayrılacak. Antalyaspor'u farklı yenerek bu sürece yüksek moralle giriyorlar. Bence şampiyonluk yarışında da hala psikolojik üstünlüğü elinde tutuyorlar. Ama futbol bu. Bir rüzgarda her şey tersine dönebilir. Bu anlamda özellikle Beşiktaş derbisi ve Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçı kritik eşik olur diye düşünüyorum.
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Ömer Üründül (Sabah): Osimhen gerçekten büyük karakter. Avrupa'da tanınan çok önemli bir santrfor olmasına rağmen işini bütün içtenlikle yapıyor, arkadaşlarına örnek oluyor. Böyle hırslı bir oyuncunun penaltıyı Morata'ya bırakması da takdir edilecek bir olaydı. Barış Alper yine dinamik ve faydalıydı. G.Saray için önemli bir oyuncu olan Yunus Akgün bir sakatlık geçirdi ama fizik olarak bu kadar düşüş göstermemesi gerekirdi. Galatasaray'ın öncelikle omurgası çok kuvvetli. Muslera'ya dün pek iş düşmedi ama Sanchez, Torreira ve Osimhen gerçek bir güç gösterisi oluşturuyorlar. Eren ve Frankowski de çok ön plana çıkmasalar da basit oynuyorlar ve devamlılıkları var. İlerleyen haftalarda daha iyi olacakları kanaatindeyim.
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Levent Tüzemen (Fotomaç): Üç gol atan, gol krallığında zirveye yerleşen Osimhen'in kazanılan penaltıda topu Morata'ya vermesi, alkışlanacak bir hareketti. Osimhen bu tavrı ile ne kadar alçakgönüllü ve mütevazı olduğunu bir kez daha gösterdi. G.Saray'da kiralık oynamasına rağmen 40 yıllık G.Saraylı gibi mücadele eden, sahada basmadık yer bırakmayan, hücum dışında savunmaya da yardım eden Osimhen'i tüm takımın çok sevdiği o kadar belli ki; her gol sonrası futbolcuların hepsi onu kucaklamaya koştu. G.Saray, farklı galibiyetle psikolojik olarak güçlendi, taraftarına zirve yarışında güven verdi ve taraftarını da yeniden sahanın içine çekti. Kasımpaşa maçında penaltıya neden olan Cuesta'yı Okan Buruk yıpranmaması adına kadroya almayarak doğru yaptı…