OSİMHEN'DEN GALATASARAY'A DEV KATKI!

Dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Aidiyet duygusuyla da taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golleriyle 22 puanlık katkı sağladı.

Alanya’da kritik bir deplasmana çıkan Cimbom, Osimhen’in doğrudan içinde olduğu pozisyonlarla 3 puana uzandı. 1-0 geriye düştüğü maçta galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu transfer olduğundan bu yana atılan 52 golün 17’sini kaydetti.

Attığı gollerin yanı sıra 4 golün de hazırlayıcısı olan Osimhen; gollerin yüzde 40’ına imza attı. Rizespor ve Alanyaspor galibiyetlerinde atılan dört golün üçünü kaydederek doğrudan 5 puan kazandıran Osimhen, Kasımpaşa karşısında da üç golün ikisini kaydetti.

Oynadığı maçların yedisinde gol perdesini açan Nijeryalı dört mücadelede ise galibiyet golünü kaydetti. 26 yaşındaki yıldız sadece golleriyle değil soyunma odasında da takımı sırtlamaya devam ediyor. Forma giydiği her maçta sergilediği tutku ve kararlılıkla takımını zirve yarışında tutan Osimhen devre arası ve maç sonu konuşmaları da yapıyor.