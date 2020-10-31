Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırlıyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Ömer, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda, Jesse, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MAÇTAN NOTLAR

Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

FALCAO CEZALI

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı karttan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

ETEBO DÖNÜYOR

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek. Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezasını tamamladı.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve oynaması durumunda Younes Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Süper Lig'de bu sezon sadece 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, henüz galibiyetle tanışamadı. Demir Grup Sivasspor deplasmanında berabere kalan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a yenilen MKE Ankaragücü, 1 puan ve maç eksiğiyle son sırada yer alıyor.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı ertlenen sarı-lacivertliler, son maçını 17 Ekim'de Çaykur Rizespor karşısında oynadı.

Hafta içi birçok futbolcusu ve personelinin Kovid-19 testi pozitif çıkan sarı-lacivertliler, eksik kadroyla İstanbul'a gelecek. MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Alper Potuk da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü geçen sezon rakibiyle oynadığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekmişti. Sarı-lacivertliler İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı rakibini, Ankara'da 1-0 mağlup etmişti.

99. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.