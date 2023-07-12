Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı!

        Galatasaray transferdeki sessizliğini bozdu! Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino'yu renklerine bağladığını duyurdu! İstanbul'a gelmekte olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Galatasaray'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kamp çalışmalarına katılacak

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:21
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray transferdeki sessizliğini Angelino ile bozdu! Geçen sezonun kanayan yarası olan sol beke yapmak için uzun süredir çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in İspanyol yıldızı ile anlaşma sağladı.

        Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi için görüşmelerin başladığını da KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

        SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK, AVUSTURYA'YA GİDECEK

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte Türkiye'ye gelmekte olan İspanyol yıldız, burada sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Angelino'nun resmi işlemlerin ardından kısa süre içerisinde takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katılması bekleniyor.

        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu! Haberi Görüntüle

        ANGELINO KİMDİR?

        Angelino olarak da bilinen José Ángel Esmorís Tasende, futbol dünyasında adından söz ettiren sol bekler arasında yer alıyor. 4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco kentinde doğan futbolcu, küçük yaşta futbol oynamaya başladı.

        REKLAM

        Angelino profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında Manchester City ile imzaladığı sözleşme ile başladı. Kulübün genç takımında oynadıktan sonra 2016 yılında Aston Villa'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette A takım için ilk maçına çıktı. Yıllar içinde aralarında New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda ve PSV Eindhoven'ın da bulunduğu çeşitli kulüplere kiralandı.

        5 miylon Euro bonservis bedeliyle PSV'ye transfer olan İspanyol sol bek, gösterdiği performansla İngiliz devinin dikkatini yeniden çekti. 2019'da Manchester City, Angelino ile 12 milyon Euro'luk bedel karşılığında sözleşme imzaladı, ancak bu kez 2020'den 2021'e kadar oynadığı RB Leipzig'e tekrar kiralandı. Alman kulübündeki etkileyici performansının ardından RB Leipzig, onun bonservisini 18 milyon Euro'ya satın aldı.

        REKLAM

        Sol bek veya sol orta saha olarak oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olan Angelino, hızı, teknik yeteneği ve hücum becerisiyle tanınıyor. Ayrıca çalışkanlığı ve defansif yetenekleriyle de övgü topluyor.

        Henüz 26 yaşında olmasına rağmen futbol kariyerinde çok şey başaran İspanyol futbolcu, PSV Eindhoven ile Eredivisie ve RB Leipzig ile DFB-Pokal dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Ayrıca İspanya'yı 21 yaş altı seviyesinde temsil etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu!
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası