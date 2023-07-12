Galatasaray, Angelino transferini resmen açıkladı!

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Galatasaray transferdeki sessizliğini Angelino ile bozdu! Geçen sezonun kanayan yarası olan sol beke yapmak için uzun süredir çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in İspanyol yıldızı ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi için görüşmelerin başladığını da KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK, AVUSTURYA'YA GİDECEK

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte Türkiye'ye gelmekte olan İspanyol yıldız, burada sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Angelino'nun resmi işlemlerin ardından kısa süre içerisinde takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katılması bekleniyor.

İşte Angelino operasyonu! Haberi Görüntüle

ANGELINO KİMDİR?

Angelino olarak da bilinen José Ángel Esmorís Tasende, futbol dünyasında adından söz ettiren sol bekler arasında yer alıyor. 4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco kentinde doğan futbolcu, küçük yaşta futbol oynamaya başladı.

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Angelino profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında Manchester City ile imzaladığı sözleşme ile başladı. Kulübün genç takımında oynadıktan sonra 2016 yılında Aston Villa'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette A takım için ilk maçına çıktı. Yıllar içinde aralarında New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda ve PSV Eindhoven'ın da bulunduğu çeşitli kulüplere kiralandı.

5 miylon Euro bonservis bedeliyle PSV'ye transfer olan İspanyol sol bek, gösterdiği performansla İngiliz devinin dikkatini yeniden çekti. 2019'da Manchester City, Angelino ile 12 milyon Euro'luk bedel karşılığında sözleşme imzaladı, ancak bu kez 2020'den 2021'e kadar oynadığı RB Leipzig'e tekrar kiralandı. Alman kulübündeki etkileyici performansının ardından RB Leipzig, onun bonservisini 18 milyon Euro'ya satın aldı. REKLAM

Sol bek veya sol orta saha olarak oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olan Angelino, hızı, teknik yeteneği ve hücum becerisiyle tanınıyor. Ayrıca çalışkanlığı ve defansif yetenekleriyle de övgü topluyor.

Henüz 26 yaşında olmasına rağmen futbol kariyerinde çok şey başaran İspanyol futbolcu, PSV Eindhoven ile Eredivisie ve RB Leipzig ile DFB-Pokal dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Ayrıca İspanya'yı 21 yaş altı seviyesinde temsil etti.