Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Galatasaray-Alanyaspor yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan son dakikada yediği golle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor mücadelesini değerlendirirken, özellikle maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimiyle ilgili flaş ifadeler kullanıldı.

Giriş: 24.10.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Hakem Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı kart çok yanlıştı. Zaten bu maça hafta içi gelişmelerden sonra verilmesi hataydı. Bu baskıyla Alanyaspor'un da devre sonundaki penaltısını çalamadı. Galatasaray yönetiminin çok iyi düşünmesi lazım. TFF ve hakemler için yapılan beyanatlar, hem Okan Buruk'a hem de futbolculara olumsuz yansıyor. Bu anlayışla büyük hedeflere gidilemez. Dün geceden ders çıkarmak lazım.

  • "HANGİ FUTBOLCUYA BÖYLE BİR KIRMIZI KART ÇIKARDI"

    OSMAN ŞENHER: Ben şimdi Ali Palabıyık’a soruyorum. Hakemlik hayatında hangi futbolcuya böyle bir kırmızı kart çıkardı. Orada karşılıklı bir mücadele vardı. Sarı kart olabilir, ama kırmızı kart ağırdı. Aklıma Alper Ulusoy’un Muslera’ya altı saniye kuralını uygulaması geldi. Bu da böyle bir kırmızı kart. Ben MHK’den rica ediyorum. Statlara 45 bin taraftar geliyor, televizyonda milyonlarca kişi maçları seyrediyor. Bu tür hakemleri atayıp taraftarı germeyin. İki puan tabii ki Galatasaray için büyük kayıp. Ama yapacak bir şey yok. Gelecek hafta Karagümrük, sonra Beşiktaş ve Başakşehir gibi zor maçlar var. Taraftar üzülse de hayat devam ediyor.

  • "BU HAKEM ALEMİNİ DÜZELTEMEZSENİZ..."

    ERMAN TOROĞLU: Türkiye'de bu hakem alemini toparlayamazsınız ve düzeltemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hakem aleminde içerde büyük atışmalar var. Büyük tartışmalar var. Türkiye'de hakem alemi olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda. Bu sahadaki maçlara da tesir ediyor. Ama maalesef bunların başına gelen federasyonlar bu işi çözemediler; bir tek Hasan Doğan çözdü. Yoksa biz hep böyle yazarız konuşuruz maçlar oynanır ve maçları hakemler belirlerler. Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makinadan... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan muzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli. Ama maalesef Türkiye'de böyle. 

  • "OKAN HOCA, ANAHTARI FARIOLI'YE TESLİM ETTİ"

    UĞUR MELEKE: Galatasaray’ın 10 kişi kalmasına rağmen ikinci devredeki eksilmeyen iştahı olumlu. İkinci 45’te İcardi ve Kerem dahil herkes yüksek konsantrasyon ve arzuyla cansiperane bir savunma yaptı. Ancak sezon başında Beşiktaş’ın Alanya karşısında yaşadıklarına benzer şeyler yaşadı Galatasaray. Farioli her yaptığı oyuncu değişikliğiyle takımını geliştirirken, Galatasaray hemen her değişiklikte geriye gitti. Özellikle 70’te Rashica çıkıp Emin stopere, Abdülkerim sol beke, Berkan merkeze geçtikten sonra anahtarı Farioli’ye teslim etti Okan Hoca.

  • "ALİ PALABIYIK, G.SARAY'IN OYUNUNU SABOTE ETTİ"

    LEVENT TÜZEMEN: Hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ın keyifli oyununu resmen sabote etti. Şov yapan, rakip kalede kamp kuran, İcardi ve Mertens'le iki harika gole imza atan Galatasaray, Boey'in haksız kırmızı kart görmesinden sonra ritmini kaybetti. Ali Palabıyık, operasyonunu mükemmel yaptı. Kırmızı kartla Abdülkerim'i de oyundan attı. Galatasaraylı yönetici Erden Timur, sabaha kadar tekrar tekrar konuşsa bu hakemler yola gelmez. Çünkü bu sezon şampiyonluk yarışı içinde Galatasaray'ın olmasını istemiyorlar. Kadir Sağlam ile başlayan operasyon her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Rize maçından sonra uzun süre maç yönetemeyen Ali Palabıyık, Galatasaray'a operasyon yaparak intikamını aldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.