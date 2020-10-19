9. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.