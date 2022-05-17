Arkadaşları Gomis’i çok rahat topla buluşturdular. O da rakip markaj yapmayınca çok rahat toplara vurdu, goller attı. Kerem “ille gol atayım” diye bencillik yapmadı. Dün gece takımın çok önemli bir parçasıydı. Adana Demirspor’un sağ tarafını bayağı hırpaladı. Gol attı, attırdı ve çok akıllı işler yaptı. Berkan benim de çok eleştirdiğim bir futbolcu; ama şunu unutmamak lazım takımın en öz veri ile çalışan, faydalı olmak isteyen futbolcusu. Dün Pulgar ile beraber iyi işler yaptılar. Orta sahadaki üstünlüğü en azından rakibe kaptırmadılar.