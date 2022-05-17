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Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti ve seyircisi önündeki son maçı galibiyetle tamamladı. Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor maçını yorumladı

17.05.2022 - 09:39 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Bayern Münih yönetimi, 2007 yazında Ribery’yi, 2009 yazında da Robben’i kadrolarına katarken muhtemelen bu ikilinin 10 yıl boyunca hem ülke, hem de kıta futboluna doğrudan tesir edeceklerini bilmiyorlardı. Robben-Ribery ya da meşhur takma isimleriyle Robbery (soygun), Bayern formasıyla birlikte 8 şampiyonluk kazandılar. 2009-2013 arası 4 sezonda 3 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadılar, birini müzelerine götürdüler. Ve bu iki kupa soyguncusu, Bayern Münih tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar. 

  • Galatasaray da önümüzdeki yaz, elbette ülke futbolu standartları çerçevesinde, elbette Süper Lig ayarlarında kendi “Robbery”sini yakalıyor olabilir. Zira sarı kırmızılıların elindeki en değerli oyuncu Kerem’in yanına, diğer kanada, bir başka büyük potansiyel Yunus Akgün geliyor. 

  • Biri sağda biri solda, ikisi de zeki, ikisi de çabuk, ikisi de golcü iki kanat oyuncusu üzerine pekala Galatasaray yeni sezon planlarını kurabilir. Hatta gelecek 5 yılın planlarını üstüne kurabileceğiniz türden bir ikili olma potansiyeli var bu iki adamın.

  • ERMAN TOROĞLU: Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Takımlar ve futbolcularda bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar. Adana Demirspor sezon ortasındaki gibi değil. Arada bir parladılar. Çalışmayı bırakmışlar belli ki. Belhanda'da bir şeytan tüyü var. Galatasaray'da oynarken de burada da aynıydı. Çıkana kadar 10 kişi çıktığında 11 kişi oldular. Montella, eski takımı diye kıyak yaptı herhalde. 

  • Gomis tek vuruşta iyi fakat deparda ve mücadelede yok. Türkiye'de bu tip oyuncular maalesef iş yapıyor. 9 golü oldu 5'i penaltıdan. Galatasaray son toplarda doğru işler yapamadı. 3-1'den sonra Balotelli'nin frikiği dengeleri bozdu. Sarı-kırmızıları korku sardı. Kenardaki teknik adamın bu ifadeler gözlerinden okunuyordu. Bu saatten sonra şu takım böyle oynamış bu takım şöyle oynamış hepsi hikaye... Onlar son gayretle mücadele ediyor. Bizde son bir gayretle yazıyoruz. Ne onlar oynadıkları futboldan zevk alıyorlar. Ne de biz yazdığımızdan.

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