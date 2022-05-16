Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

30' Gomis pen. | 9' Yunus Akgün

SAAT: 20.00

HAKEM: Sarper Barış Saka

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Nef

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GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Kerem, Halil, Babel, Gomis

YEDEKLER: Jankat, Taylan, Mostafa, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Barış Alper, Emre, Semih, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli

YEDEKLER: Vedat, Rassoul, Tayyip, İsmail, Djokovic, Mustafa, Erhun, Sinan, Akintola, Assombalonga

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY SON İKİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Adana Demirspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte rakip filelere toplam toplam 25 gol gönderdi ve kalesinde sadece dört gol gördü.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 2-0 yenen Adana Demirspor, en son 1980/81 sezonundaki her iki karşılaşmadan da puan çıkarmayı başardı (1G 1B).

Evindeki dört maçlık galibiyet serisi son karşılaşmada sona eren Galatasaray (2-3 vs Sivasspor), ocak ayından bu yana seyircisi önünde üst üste 2+ yenilgi almıyor (3M).

Süper Lig'de dört maçtır sahadan puansız ayrılan Adana Demirspor, bu karşılaşmaların tamamında kalesinde en az ikişer gol gördü (toplam 11).

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son maçı kaybeden Galatasaray (0-1 vs Giresunspor), daha önceki 18 karşılaşmada yenilgi almamış (13G 5B) ve 29 mücadelede rakip fileleri havalandırmıştı (toplam 76 gol).