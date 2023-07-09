Fransızlar, Icardi transferini duyurdu!
Galatasaray taraftarının bekleyişi sona eriyor! Fransız basını, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için PSG ile anlaşma sağladığını duyurdu! Habere göre sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Icardi'yi renklerine bağlamak üzere... İşte son dakika gelişmesi
Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da büyük iz bırakan Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı!
Fransa'da yayın yapan ünlü L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldiğini duyurdu.
Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.
Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulandı.
Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki golcü, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.