Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun nasıl tamamlanacağı belirsizliğini koruruken Galatasaray bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu planmaya devam ediyor. Bu konuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Michael Seri ile Mario Lemina'yı yeniden kiralamayı isteyen sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Eurosport Fransa muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre; İngiltere Championship ekibi Fulham, Seri'yi, Premier Lig ekibi Southampton ise Lemina'yı yeniden kiralamayı düşünmüyor. Habere göre iki takımın da oyuncuları elden çıkarmak istediği ve satış tekliflerine öncelik verecekleri kaydedildi.

Seri, Galatasaray'da bu sezon 29 maça çıkarken 1 gol, 3 asist kaydetti. Lemina ise 25 maç görev alıp 1 gol attı.