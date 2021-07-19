Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'a İtalyan hakem

Galatasaray ile PSV arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

19.07.2021 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a İtalyan hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda iç sahada 28 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV maçının hakemleri açıklandı. UEFA’dan yapılan açıklamada Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan rövanş müsabakasında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tatil sezonunu açtı, sere serpe uzandı
Tatil sezonunu açtı, sere serpe uzandı
Karısının aldattığını öğrendi, böyle kutladı
Karısının aldattığını öğrendi, böyle kutladı
Büyükşen çifti cinayetinde şok detay ortaya çıktı
Büyükşen çifti cinayetinde şok detay ortaya çıktı
Bu sefer annesiyle babasını paylaştı
Bu sefer annesiyle babasını paylaştı
Nijerya'da polisler silahlı saldırıya uğradı
Nijerya'da polisler silahlı saldırıya uğradı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor
İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor
Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor