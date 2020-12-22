Son dönemde yaptığı scouting transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. Yaz aylarında Ismaila Coulibaly, Jakub Moder gibi oyuncularla ilgilenen sarı-kırmızılılar, kariyerini Danimarka 2. Ligi'nde sürdüren Emmanuel Toku'yu takibe aldı. Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, Galatasaray, Rus ekibi CSKA Moskova ve Danimarka 1. Lig takımı FC Nordsjaelland'ın 20 yaşındaki Ganalı futbolcuyu istediğini duyurdu.

Timur Daguev "Eylül ayında Skive IK'yı deplasmanda yenerken, iki golü de Emmanuel Toku atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar, görüşmeler o sıralarda başladı ama sonra her şey sakinledi. Sonrasında Danimarka'nın en iyi takımı Brondby'yi 2-1 yendiğimi maçta Toku bir gol attı, çılgın performans gösterdi. O maçı FC Nordsjaelland ve Galatasaray'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler. Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım. FC Nordsjaelland, Toku'yu gerçekten istiyor." açıklamasını yaptı.