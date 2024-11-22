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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Bodrum'da coşkulu karşılaşma! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Bodrum'da coşkulu karşılaşma!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bodrum'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:18
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        Bodrum'da coşkulu karşılaşma!
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        Sarı-kırmızılı ekip saat 17.00’de Bodrum-Milas Havalimanı’na iniş yaptı. Galatasaray kafilesini yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu tezahüratlarla karşılarken, Teknik Direktör Okan Buruk’a çiçek takdim edildi. Taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.

        Galatasaray’ın Bodrum FK maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve kart cezalısı Davinson Sanchez yer almadı.

        Öte yandan yıldız oyuncu Victor Osimhen, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, otobüsün önünde taraftarlara üçlü çektirdi. Birçok minik taraftarla fotoğraf çektirip formalarını imzalayan Osimhen, Bodrum’da büyük sevgiyle karşılandı.

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