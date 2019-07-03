03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya da şimdiden başladı. Transfer çalışmalarını uzun süredir devam ettiren Galatasaray, sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Sarı-kırmızılılar, 5 yıldızı renklerine bağlarken sadece 300 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
BABEL'E 2 MİLYON İMZA PARASI
Taraftarlarının transfer konusunda sabırsızlandığı Galatasaray, ilk imzasını Fulham'la olan sözleşmesi sona eren Ryan Babel'e attırdı. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle sattığı kadar bonservis bedeli ödeyebilecek olan sarı-kırmızılılar, Babel için herhangi bir bonservis bedeli ödemezken Hollandalı yıldıza 2 milyon Euro tutarında imza parası ödedi. Ancak bu meblağ, UEFA kriterlerine göre transfer tahtasında gider sayılmıyor.
Babel'le sessizliğini bozduktan kısa süre sonra Adem Büyük'ü açıklayan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için de herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Evkur Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeyecek.
TEK BONSERVİS OZORNWAFOR İÇİN!
Galatasaray, Adem Büyük ve Babel'le aynı gün açıkladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'le 4 yıllık sözleşme imzalarken genç savunmacının eski kulübü Enyimba'ya bonservis bedeli ödeyeceğini bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 20 yaşındaki stoperin transferi konusunda Enyimba Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Enyimba Kulübüne 300 bin avro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.
Valentine Ozornwafor'a da 2019-2020 sezonu için 100 bin, 2020-2021 sezonu için 125 bin, 2021-2022 sezonu için 150 bin, 2022-2023 sezonu için de 200 bin avro ücret verileceği duyuruldu.
JIMMY VE ŞENER'DE DE ÖDEME YOK!
Galatasaray, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve Toulouse'tan bonservisini alarak ayrılan Jimmy Durmaz transferlerini de resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, Şener Özbayraklı ile 2, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı'ya 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için ise 7 milyon lira ödeneceği aktarıldı.
Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.
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