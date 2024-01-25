Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele'yi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı. İstanbulspor'un golünü ise 28. dakikada Sambissa kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 57'ye yükselterek Fenerbahçe ile durumu tekrardan eşitledi. İstanbulspor ise 10 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise evinde Samsunspor'u konuk edecek. ÖNCE GOL SONRA PENALTI İstanbulspor karşılaşmasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 33. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.

REKLAM Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı. İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, Sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti. ICARDI ATTI VAR'DAN DÖNDÜ Galatasaray, İstanbulspor karşısında 67. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti. Sağ kanattan gelen ortada, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Icardi arka direkte topu ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti. BOEY KADRODA YER ALMADI Galatasaray'da Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, maçın kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Barış Alper yılmaz görev yaptı. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ile Angelino da maçında kadrosunda bulunmadı. ZAHA YİNE SANTRFOR OLARAK ÇIKTI Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçından sonra İstanbulspor maçına da santrfor olarak çıktı. REKLAM Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında iki kez ağları havalandıran Fildişi Sahilli futbolcuyu hücumda görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ise maça yedek başladı. MAÇTAN DAKİKALAR 28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi. 36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı. 67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.